La figlia e la fidanzata di Claudio Nanni denunciano chi le ha insultate sul web

La figlia di Claudio Nanni e l’attuale fidanzata dell’uomo, il 54enne in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio dell’ex moglie, Ilenia Fabbri, hanno presentato querela per diffamazione aggravata contro decine di persone, che le avrebbero insultate sul web. Lo riporta una nota di Ansa Emilia Romagna.

Le due donne hanno depositato in Commissariato una ottantina di pagine di screenshot relativi a messaggi postati sui profili Facebook sia delle due donne che di Nanni.

In generale, alla compagna di Nanni vengono rimproverate le dichiarazioni con cui all’inizio aveva difeso Nanni. E ad Arianna il fatto che, nonostante i molti elementi a riscontro forniti dal sicario reo confesso, il 53enne Pierluigi Barbieri, lei continui a credere alla versione del padre: di avere cioè incaricato qualcuno per spaventare la ex moglie ma senza ucciderla. Le due donne ora vivono assieme nella casa di Nanni.