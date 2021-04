Nuovo furto dalla cassetta delle offerte in camera mortuaria a Ravenna: Ancisi (LpRa) presenta question time

“Mercoledì scorso si è ripetuto, dopo quasi un anno di tregua a quanto si conosce, il furto di una cassetta delle offerte presso la camera mortuaria di Ravenna. Il giorno dopo, il fatto è stato denunciato contro ignoti ai carabinieri di via Pertini dal figlio della signora deceduta, di cui si stava per celebrare il funerale. La salma era deposta al box n. 9, all’interno del quale era passata tra le 13.15 e le 14.30, secondo la denuncia, una quindicina di persone. Alle 14.40 personale delle onoranze funebre aveva trovato la cassetta aperta e senza le offerte all’interno del box a fianco.” Così Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.

Ancisi ricorda che “nel mese di maggio 2020 sembrò che la camera mortuaria fosse preda di un ladro seriale di cassette delle offerte… Il 2 giugno il presunto ladro seriale fu identificato mentre era in azione, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella struttura.” Dopo quegli episodi fu ripristinata la possibilità di collocare le casse delle offerte nelle camere ardenti, dove però sono stati installati dei cartelli che avvertono di non lasciare incustodite le cassette contenenti le offerte. “Ciò purtroppo non esclude il caso che furti con destrezza possano avvenire anche in presenza di familiari o amici dei defunti. – precisa Ancisi – Resta dunque la necessità che l’intera struttura sia vigilata con la presenza fisica di personale, non solo di telecamere, che peraltro non si è in grado di monitorare se non a fatti avvenuti. Lista per Ravenna, come già fece l’anno scorso, ne pone l’obbligo a carico del Comune, affidatario della gestione della camera mortuaria da parte dell’AUSL Romagna, che ne è proprietaria.” E questo è il contenuto del question time.