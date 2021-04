Un faentino di 38 anni si è infortunato durante una gita in mountain bike sulle colline attorno a Brisighella. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, mentre l’uomo si trovava da solo.

Giunto nei pressi del monte Colombo, per cause non meglio specificate, ha perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla gamba e al torace che non gli ha più consentito di proseguire. Fortunatamente dopo pochi minuti sono passati in quella zona altri due ciclisti che hanno chiamato il 118.

Sul posto è stato inviato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha attivato la squadra della valle del Lamone e l’elicottero 118 dotato di verricello, con a bordo un tecnico del CNSAS, decollato dalla base di Pavullo nel Frignano.

Il paziente è stato quindi raggiunto dalla squadra territoriale che, dopo valutazione, ha confermato l’intervento dell’elicottero, che nel frattempo era già arrivato in zona. Il personale dell’elimedica è stato sbarcato a terra con il verricello, data la zona impervia, dove era impossibile atterrare e ha caricato il paziente, trasportato poi in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.