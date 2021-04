Feste private, grigliate e sport in gruppo: i controlli del weekend pasquale a Ravenna

Diverse le segnalazioni per violazione delle normative anti-Covid giunte al comando della polizia locale di Ravenna, nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 aprile. L’episodio più grave si è verificato intorno alle 17 di ieri, nel locale ’Quartiergenerale’ di piazzale Torino, a Marina Romea, dove agenti della polizia commerciale, in abiti borghesi, hanno sanzionato 25 persone presenti nell’esercizio pubblico anche per il mancato uso della mascherina. Al vaglio provvedimenti nei confronti dell’attività.

Segnalazioni su feste private e grigliate sono arrivate invece il giorno di Pasqua in via Zalamella, a Lido di Dante e in serata in via Valgimigli e per tutto il weekend anche riguardo attività sportive di gruppo, non consentite, come in un parco di Mezzano dove alcuni ragazzi stavano giocando a basket e alla vista degli agenti sono fuggiti e a San Pietro in Campiano, dove una decina di ragazzi stavano giocando a calcio ed infine nel parco tra via Cà Bianca e Via Cella, a Carraie.

Mentre nella serata sempre di domenica, intorno alle 22, una Punto si è schiantata contro un palo della luce in via 56 Martiri. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato solo il veicolo, danneggiato e con gli airbag esplosi, il conducente invece era scappato.

“Il bilancio del weekend pasquale in provincia di Ravenna, tutto sommato, è stato positivo – spiegano dal comando della polizia locale di Ravenna – . Ci sono state diverse segnalazioni, ma nulla di particolarmente significativo eccetto l’episodio di Marina Romea. Diversamente da quanto temuto e visto anche il perdurare di una situazione ormai logorante per tutti, il ponte pasquale nella nostra provincia è trascorso in maniera ordinata”.