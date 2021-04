Pacco intimidatorio a casa del presidente E-R Bonaccini, due indagati per molestie

Ansa E-R riporta che, i carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per il pacco consegnato il 5 aprile 2021 nell’abitazione del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ansa informa che le due persone individuate dalle Forze dell’Ordine sono iscritti nel registro degli indagati per molestia aggravata, nel fascicolo aperto dalla Procura di Modena.

Al pacco era applicato un foglio con sopra scritto ‘Frode Covid’ e, fortunatamente per Bonaccini, conteneva ‘solamente’ cartacce e pannolini sporchi. Ansa precisa che i fatti, al momento, non sembrerebbero ricollegabili a contesti violenti.

Le indagini coordinate dalla Procura, guidata dal procuratore Giuseppe Di Giorgio, continueranno per una completa ricostruzione dei contorni del gesto.