“C’è spazio per te”: incontro online a Conselice per partecipare alla progettazione del nuovo centro civico

Iniziano gli incontri online riservati ai giovani under 30 del processo partecipato “C’è spazio per te” realizzato dal Comune di Conselice col sostegno della L.R. 15/2018.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 7 aprile alle 21, in modalità online, collegandosi al link: https://meet.videofacilitator.com/.

L’iniziativa ha lo scopo di far partecipare gli under 30 residenti nel comune alla progettazione del nuovo centro civico che nascerà in piazzza Foresti a Conselice.