Si sono svolti quest’oggi, 7 aprile, nella cattedrale di Cervia i funerali del coach Piero Molducci, spentosi all’età di 65 anni in seguito ad una lunga malattia.

Molducci, nato a Cervia nel 1955, è stato un allenatore molto conosciuto nel mondo del volley nazionale e internazionale. Nel 2020 aveva abbandonato la panchina della squadra spagnola Elvissa, a causa della malattia che lo aveva colpito.

Nel 1981 aveva iniziato la carriera da allenatore. Nel 1991-92 fu ingaggiato dalla Moka Rika Forlì in A2 e nel 1993 passò alla Gierre Valdagno. Nel campionato 1996-97 esordì in Serie A1, alla guida dell’Auselda AED Roma. Passò poi ad allenare Ravenna ( dal 1997 al 1999 fu il Coach del Porto Ravenna Volley) per poi passare a Parma e Latina. Nel 2005 vinse il campionato spagnolo alla guida dell’Unicaja Almería. Nel 2007 e 2008 con due campionati, portò il Forlì dopo sette anni dalla B1 alla A1. Nel 2011 tornò all’Almeria, vincendo numerosi trofei, e nel 2018 passa all’Elvissa, sua ultima squadra.