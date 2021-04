Uomo trovato morto nel suo garage con un taglio al collo. Sembra un tragico incidente domestico

Sembrerebbe essere un tragico incidente domestico ad aver causato la morte di un 89enne di Sant’Agata sul Santerno.

Come riporta il Corriere Romagna in edicola oggi, è di Renato Ravaglia il corpo senza vita rinvenuto dai figli nel garage della sua abitazione, dove viveva da solo. L’uomo è stato trovato nella mattinata di ieri con un taglio alla gola in una pozza di sangue: sul banco da lavoro, attaccato ad una morsa, il disco di un flessibile, al quale forse l’uomo doveva lavorare.

Sarà l’esame autoptico a confermare cause e dinamica della morte, ma niente fa supporre la presenza di terze persone nel garage e gli inquirenti escludono l’ipotesi dell’omicidio.

Per le indagini sono intervenuti i Carabinieri.