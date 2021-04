Ravenna. Pedone 73enne investito vicino al Ponte Mobile: trauma cranico per l’anziano

Intorno alle 12,10 di questa mattina, giovedì 8 aprile, un anziano pedone è stato investito in via Attilio Monti, vicino al Ponte Mobile di Ravenna: dalle prime informazioni pare che il 73enne sia stato investito da un camion che procedeva lungo la via.

Subito soccorso dai sanitari del 118, l’anziano è stato trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità per il trauma cranico provocato dall’impatto. Sul posto anche la Polizia Locale di Ravenna, per i rilievi e per la gestione del traffico.