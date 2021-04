Cervia sempre più a misura di bici: aderisce all’iniziativa “Comuni ciclabili” di Fiab

Cervia aderisce all’iniziativa “Comuni ciclabili”, promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus (FIAB).

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa prevede di valutare diversi parametri, riconducibili a quattro ambiti tematici (cicloturismo, mobilità urbana, governance, comunicazione e promozione): ai Comuni che dimostrino di avere i requisiti viene dato risalto con l’assegnazione di un numero di “Bike Smile”, che va da uno a cinque.

Inoltre la Fiab, per promuovere i “Comuni ciclabili” realizzerà la “Guida ai Comuni Ciclabili d’Italia”, diffusa gratuitamente on line, che descriverà tutti i comuni partecipati che abbiano ricevuto almeno un Bike Smile e che rappresenta per Cervia un’opportunità ulteriore per farsi conoscere agli amanti della bicicletta e a chi cerca una località “a misura di due ruote”.