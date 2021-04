Il dottor Luca Graziani replica al nostro articolo: “notizie infondate e affermazioni volutamente denigratorie”

Spettabile Ravennanotizie.it, in relazione alle notizie di stampa relative al dottor Luca Graziani e in particolare all’articolo pubblicato sulla vostra edizione del 7/04/2021 dal titolo: “Ravenna, il medico che voleva curare il Covid a casa è malato ed è ricoverato in ospedale. Indagine epidemiologica fra i pazienti” a firma Redazione, su espresso mandato del dott. Graziani si contesta interamente il contenuto che riporta notizie infondate e affermazioni volutamente denigratorie e diffamatorie per cui ci si riserva ogni più opportuna azione legale. Ai sensi della legge sulla stampa e della Carta dei doveri del giornalista si esercita il diritto di rettifica nei seguenti termini: 1) non corrisponde al vero che i pazienti del dott. Graziani siano stati esposti al rischio contagio e la notizia, oltre che infondata, è allarmistica con evidenti ripercussioni non solo per l’onorabilità del medico ma anche per la preoccupazione ingiusta arrecata alle persone 2) la vicenda del 7/2 sull’asserito immotivato mancato uso della mascherina è sub iudice, avendo il dott. Graziani impugnato il verbale di contestazione; inoltre a proposito dei vaccini anti-Covid, egli ha sottolineato le sue personali riserve, peraltro supportate scientificamente. Ai sensi delle predette normative sul diritto di stampa, si chiede la pubblicazione della presente rettifica con la medesima visibilità data all’articolo in oggetto.

Claudio Bondi – Avvocato – per conto del dottor Luca Graziani

Sugli episodi contestati ci preme sottolineare quanto segue.

Non abbiamo scritto che il dottor Luca Graziani ha messo a rischio contagio i suoi pazienti, bensì che come per tutti i casi positivi di Covid, l’Ausl ha avviato un’indagine epidemiologica dei contatti del medico. Cosa che puntualmente è avvenuta, come ha confermato la stessa Ausl Romagna, e non potrebbe essere diversamente perché questo prevedono i protocolli obbligatori anti-Covid. Queste stesse notizie sono riportate da tutte le fonti giornalistiche locali.

Respingiamo l’affermazione secondo cui “l’articolo riporta notizie infondate e affermazioni volutamente denigratorie e diffamatorie”, anche perché il giornale non ha espresso alcun commento, ma ha riportato, virgolettando, affermazioni dello stesso dottor Graziani ad altri organi di stampa e notizie di cronaca riportate peraltro dai principali organi di informazione locale.

LA REDAZIONE