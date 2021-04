L’Emilia-Romagna verso la zona arancione. In serata l’ordinanza del Ministro Speranza

L’Emilia-Romagna dovrebbe tornare in zona arancione. Lo riporta una nota dell’Ansa. Secondo quando si apprende, infatti, dalla settimana prossima (dal 12 aprile) sulla base dei dati del nuovo monitoraggio odierno Iss-Ministero della Salute, l’Emilia-Romagna tornerà in arancione insieme a Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. L’ordinanza del Ministro Speranza è attesa in serata.

Nonostante l’incidenza della settimana scorsa attorno ai 250 e l’alto numero dei ricoverati in terapia intensiva, a far pendere la decisione sull’apertura sono l’Rt in discesa (attorno a 0,80) e il drastico calo dei contagi registrato negli ultimi giorni oltre che l’accelerazione della campagna vaccinale. La differenza sostanziale fra la zona rossa e quella arancione è la possibilità per le persone di muoversi all’interno del proprio comune e quella per i negozi di restare aperti, mentre rimane la chiusura per i bar e i ristoranti.