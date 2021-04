Sabato 10 aprile in Piazza del Popolo a Ravenna si è tenuta la manifestazione del partito politico Movimento 3V in collaborazione con NO PAURA DAY di Cesena, con le associazioni di Libera scelta Emilia Romagna, di Romagna per la scuola e di R2020 fuoco di Ravenna. Come accaduto in precedenti manifestazioni, i manifestanti hanno espresso il totale disaccordo nei confronti delle politiche restrittive del Governo in termini di gestione pandemia e in materia di vaccini e modalità delle vaccinazioni.

Il Movimento 3V alle prossime elezioni presenterà la candidatura a sindaco di Ravenna del consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Panizza. Alla manifestazione erano presenti circa 200 persone.