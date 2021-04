Incendio doloso a Fusignano a una catasta di legna appena raccolta dopo il taglio di un bosco

Incendio doloso nella notte presso il Podere Capra in via Pistola a Maiano di Fusignano. Il proprietario del fondo aveva appena tagliato un bosco e raccolto la legna in una grande catasta, in attesa della consegna, ma qualcuno nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 aprile ha pensato bene di appiccare il fuoco ai tronchi accatastati.

All’alba è stato dato l’allarme è sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia locale. L’incendio è stato domato ma il legno è andato tutto perduto. Non si conoscono gli autori né le ragioni del gesto.