Lavori in partenza su via Zara e via XX Settembre a Faenza, per interventi di bonifica fognaria

Successivamente ai lavori effettuati su Viale Vittorio Veneto, proseguono gli interventi di bonifica della rete fognaria a Faenza su via Zara. Il cantiere opererà fino al 26 maggio (o comunque fino al termine dei lavori), avanzando lungo via Zara a tratti, a seconda della zona interessata dai lavori. La circolazione sarà vietata nella zona di scavo per tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso, ma sarà comunque garantito il doppio senso di circolazione nei tratti di strada non interessati dai lavori.

Si segnala che lunedì 12 aprile saranno inoltre avviati anche i lavori su via XX Settembre e altre vie limitrofe, per i quali sono previste le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 7.00 alle ore 18.30:

· via Via XX Settembre: divieto di circolazione per tutti i veicoli tra l’intersezione con via Borsieri/vicolo Spada e l’intersezione con corso Baccarini;

· via XX Settembre/via san Filippo Neri: per i veicoli circolanti in via XX Settembre obbligo di svolta a sinistra (su via San Filippo Neri) e divieto di accesso sulla prosecuzione di via XX Settembre – tranne i veicoli con destinazione vic. Spada o via XX Settembre nel tratto interessato dalla chiusura;

· sospensione della Zona a Traffico Limitato in via San Filippo Neri e in corso Mazzini tra l’intersezione con via San Filippo Neri e l’intersezione con corso Baccarini/via Cavour;

· via Borsieri: inversione del senso di marcia (si circolerà in direzione Ravenna – Firenze) e dare la precedenza all’intersezione con corso Mazzini