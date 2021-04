Lutto a Cervia per la morte del fotografo Alberto Bruno Arpini

È morto ieri a Cervia all’età di 80 anni, a causa del Covid, il fotografo Alberto Bruno Arpini, molto noto in città non solo per i suoi scatti che immortalavano le bellezze naturali di Cervia, ma anche per essere stato consigliere comunale negli anni ’80, oltre ad aver fatto parte del Circolo fotografico cervese.

“I suoi scatti ci hanno regalato meravigliose immagini di Cervia – lo ricorda il sindaco Massimo Medri -, e dei suoi eventi e sono presenti anche nel sito del comune. Non perdeva occasione di pubblicare le sue meravigliose foto sul suo profilo fb. È stato profondamente legato a Cervia. Condoglianze alla Famiglia”.