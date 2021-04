Lunedì 12 aprile Castel Bolognese festeggia i 76 anni della Liberazione

Come ogni anno, Castel Bolognese anticipa le tradizionali celebrazioni della Liberazione al 12 aprile, giorno in cui – nel 1945 – le truppe Alleate entrarono nel paese ponendo fine all’occupazione nazifascista.

Lunedì 12 aprile il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si recheranno ai monumenti della Liberazione per la tradizionale deposizione di corone di fiori, in ricordo delle vittime civili di guerra. La cerimonia si svolgerà in forma ristretta, con la sola presenza degli amministratori e di rappresentanti delle associazioni.

Sempre nella giornata del 12, i ragazzi delle sei classi terze delle medie dell’I.C. Bassi parteciperanno a un incontro online con l’illustratore Maurizio Quarello, autore della graphic novel “45”, incentrata lotta di Liberazione. Vincitore nel 2018 del premio Andersen per il miglior albo illustrato, il fumetto – che non contiene parole ma solamente disegni – attraverso una semplice storia familiare riesce a rappresentare i valori più alti della Resistenza, in una vicenda dove lo scontro fra vincitori e vinti non eclissa il rispetto per l’umanità. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Solarolo.

Mercoledì 14 aprile – alle ore 18.30 in diretta Facebook sulla pagina Comune di Castel Bolognese i cittadini potranno assistere ad un Consiglio Comunale straordinario in cui verrà conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, per l’assiduo e proficuo impegno a favore della memoria della Shoah e contro ogni forma di discriminazione e di odio di matrice antisemita.

Spazio infine anche per la storia locale, con l’appuntamento del 21 aprile “Castel Bolognese, terra di passaggio. Soldati, sfollati ed ebrei durante la Seconda guerra mondiale”. Alle 20.45 la pagina Facebook del Comune ospiterà gli storici Andrea Soglia e Paolo Grandi, che racconteranno ai partecipanti storie e vicende del periodo bellico a Castel Bolognese.