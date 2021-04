Intorno alle 10,30 di questa mattina a Ravenna, alla lavanderia Sole in Via di Roma è avvenuta una rapina: un malvivente, giunto con uno scooter senza targa e col volto coperto da un casco ‘rinforzato’ con nastro adesivo per renderlo ancor meno riconoscibile, si è fatto consegnare l’incasso minacciando i dipendenti con un coltello, per poi fuggire col bottino stimato in alcune centinaia di euro.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per individuare il ladro.