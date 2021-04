Vaccinati tutti gli ultra ottantenni a Casola Valsenio. Domenica 18 aprile via a vaccini per 75-79enni

Il Comune di Casola Valsenio è in grado di confermare la buona notizia secondo la quale, ieri, domenica 11 aprile, al centro vaccinale “Valerio Pedoni” di Casola Valsenio è stata completata la vaccinazione della popolazione ultra80enne con la somministrazione della seconda dose del vaccino Moderna.

“E’ un risultato importante – commentano dall’amministrazione comunale -, reso possibile dalla disponibilità e dalla professionalità di medici, infermieri e farmacisti, dal prezioso supporto delle associazioni di volontariato, dei volontari, di chi ha preparato e fornito il pranzo al personale impegnato nel centro di vaccinazione e molto altro, a dimostrazione dello spirito di coesione e della volontà di collaborazione che permea la comunità casolana”.

“Una condizione questa – continuano -, essenziale per affrontare una fase difficile, complessa e delicata come quella che viviamo da ormai un anno in seguito alla pandemia da Covid-19. Nel ribadire il massimo impegno dell’Amministrazione comunale per la prosecuzione di questa esperienza anche per le prossime fasi della vaccinazione, esprimiamo il sincero e riconoscente ringraziamento al personale medico e sanitario, ai volontari”.

Ora il prossimo appuntamento della campagna vaccinale è per domenica 18 aprile, con la vaccinazione della popolazione nella fascia d’età 75-79 anni.