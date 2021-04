Corte d’Appello a Bologna boccia la sentenza di condanna di primo grado verso Giuseppe Musca e la moglie

Sorpresa in Corte di Appello a Bologna per il processo a carico di Giuseppe Musca e della moglie Susi Ghiselli, condannati in primo grado a Ravenna rispettivamente a 10 anni e mezzo e 8 a anni di carcere per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento di Arca, Romauto e Asa Holding. In sede di appello i giudici bolognesi hanno accolto l’eccezione sollevata dalla difesa dichiarando la nullità del decreto di giudizio immediato e ordinando la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna. La sentenza di primo grado è stato quindi bocciata per un vizio di forma non nel merito. Quindi per Musca e la moglie nessuna condanna ma nemmeno assoluzione e processo sostanzialmente da rifare.

A questo punto possono accadere due cose. La Procura di Ravenna può impugnare la sentenza di Bologna e ricorrere in Cassazione, oppure richiedere un nuovo rinvio a giudizio e un nuovo processo. La notizia è riportata dai due quotidiani oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere Romagna.