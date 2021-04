Bimbo annegato a Mirabeach: sei le persone rinviate a giudizio

Come riportano alcuni articoli della stampa locale in edicola oggi (il Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino), sono sei i rinviati a giudizio per la morte del piccolo Edoardo Bassani, il bimbo di Castrocaro Terme annegato nella piscina di Mirabeach a soli 4 anni il 19 giugno del 2019.

Tra i rinviati a giudizio, ci sono il bagnino, il coordinatore del servizio di salvataggio, il responsabile alla sicurezza del settore dove avvenne il tragico episodio, uno dei dirigenti del parco e i genitori del piccolo. A settembre i genitori siederanno fra gli imputati – per i quali il procuratore capo Daniele Barberini ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio colposo – ma saranno anche parte civile.