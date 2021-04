Fornace Zarattini. Pitbull azzanna barboncino uccidendolo

Nella serata di martedì 13 aprile, in via Oriolo a Fornace Zarattini, un barboncino di 9 anni è stato azzannato e ucciso da un pitbull. La proprietaria del cane stava rincasando in compagnia del figlio e di un altro cane di sua proprietà, rispettivamente un Chihuahua.

In un garage dello stesso condominio era presente anche una donna con i suoi due pitbull, secondo gli inquirenti lasciati liberi senza guinzaglio o museruola. Uno dei due pitbull s’è avvicinato al barboncino azzannandolo e uccidendolo dinanzi ai proprietari, naturalmente sconvolti per l’accaduto.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta celermente la Polizia che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del barboncino.

Al momento le FDO stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e non si escludono sanzioni alla proprietaria dei pitbull.