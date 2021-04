È in gravi condizioni lo scooterista coinvolto in un tamponamento a San Pancrazio, poco prima delle 18 di mercoledì pomeriggio 14 aprile. Non si sarebbe accorto che l’auto che lo precedeva si era fermata per permettere ad un’altra vettura di fare manovra e l’ha centrata in pieno, senza tentare alcuna frenata. Sembra sia questa la dinamica del grave incidente avvenuto in Via Molinaccio, all’altezza del distributore Esso.

L’uomo, un 47enne, è precipitato a terra, riportando gravi ferite in diverse parti del corpo. Sul posto è accorso il personale del 118 con ambulanza ed elimedica per il trasferimento al Bufalini di Cesena. Le operazioni per stabilizzare l’uomo, prima di salire in elimedica, sono durate a lungo.

Foto 3 di 5









Illeso, ma fortemente turbato, l’automobilista che era alla guida della vettura tamponata. I due si conoscono, sono colleghi di lavoro.

In Via Molinaccio è giunta anche la Polizia Locale di Russi, per procedere con i rilievi del sinistro.