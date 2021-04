A piedi sulla via dei Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza: esce la guida per viaggiare a passo lento

L’emergenza sanitaria, con il lockdown della scorsa primavera, ha spinto tanti a una gran voglia di evasione e a voler trascorrere le loro vacanze muovendosi a piedi, in bici o a cavallo. Questo crea le condizioni per valorizzare zone poco conosciute. Le Guide Ambientali Escursionistiche Sara Cavina e Sara Zanni hanno pensato a un volume nel quale viene descritto un percorso di circa 100 chilometri che unisce, attraverso le colline emiliano-romagnole, Bologna con Faenza, attraverso appunto ‘La via dei gessi e dei calanchi’, il tutto con sette giorni di cammino.

“Con il progetto ‘4 all’ora’ – spiegano Sara Cavina e Sara Zanni – ci occupiamo in maniera professionale di turismo lento e valorizzazione dei territori. La Via dei Gessi e dei Calanchi è una dichiarazione d’amore per le nostre terre, che sono uniche e ancora poco conosciute al di fuori della realtà locale, sperando che possa diventare un’opportunità in più per chi vuol conoscere meglio le nostre splendide zone”.

Il percorso descritto nella guida comprende sentieri CAI con strade sterrate e asfaltate che alle volte si intersecano con altri famosi percorsi come il ‘Cammino di Sant’Antonio’, le ‘Vie di Dante’ e le ‘Viae Misericordiae’. In questo viaggio a ‘passo lento’ il camminatore potrà immergersi nelle affascinanti zone naturalistiche del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi, dei Calanchi dell’Abbadessa e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola oltre a visitare alcuni fra i Borghi più belli d’Italia, il tutto utilizzando la descrizione dettagliata dei sentieri presentati sulla guida e le tracce Gps che possono essere scaricate gratuitamente seguendo i link indicati. Il lavoro di Zanni e Cavina si è avvalso anche della collaborazione dei comuni, delle Pro Loco e degli Enti dei siti naturalistici, che il percorso intercetta.

Nei giorni scorsi le due autrici sono state ricevute a Palazzo Manfredi per illustrare il progetto e consegnare una copia della guida a Massimo Isola sindaco di Faenza, città di arrivo di questo percorso naturalistico.

“Un progetto molto interessante – sottolinea il sindaco di Faenza Massimo Isola – quello ideato dalla due guide escursionistiche attraverso il percorso dei Calanchi e dei Gessi, da Bologna a Brisighella e Faenza, da realizzarsi in sette tappe. Uno strumento che è importante promuovere, anche attraverso i nostri strumenti di promozione, che può aiutarci nella valorizzazione dei territori per realizzare un brand, una peculiarità delle nostre zone, che di questi tempi è fondamentale promuovere per promuoverne l’attrattività turistica”.

“Il Parco della Vena dei gessi – spiega invece l’assessora al turismo Rossella Fabbri – è una grande opportunità per la collina, sia quella di casa nostra che quella dell’imolese. In questi giorni ci stiamo confrontando con l’Ente per costruire una collaborazione e promuovere iniziative. Il percorso illustrato dalla guida, in quest’ottica, è strategico e una grande opportunità per Faenza che diventa di fatto l’approdo, la tappa finale di questo bel viaggio”.

La guida sarà disponibile nelle librerie e sulle piattaforme di vendita online a partire da oggi 15 aprile (La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi, di Sara Cavina e Sara Zanni, Ediciclo Editore).