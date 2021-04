Cervia, abbonamenti parcheggi e permessi speciali: le riduzioni e i rimborsi previsti per il 2021

Dal 1° giugno partirà la sosta a pagamento stagionale che sarebbe dovuta iniziare il 1° aprile, ma poi rinviata a causa dell’emergenza, e che durerà fino al 30 settembre. L’amministrazione comunale di Cervia ha deciso la riduzione del costo di alcune tipologie di permessi agevolati e degli abbonamenti di sosta nonché il rimborso per quelli già venduti per il 2021. Il provvedimento di rimodulare il costo di alcune tipologie di abbonamento, rispetto alle precedenti tariffe, è stato preso per venire incontro agli utenti, in considerazione della limitata possibilità di utilizzo a causa dell’emergenza coronavirus.

Le nuove tariffe:

– Ridotto il costo degli abbonamenti annuali da 228,00 a 190,00 euro.

– Ridotto il costo degli abbonamenti stagionali da 192,00 a 150,00 euro.

– Dimezzato il costo dei permessi speciali per gli alberghi zona rossa e verde: alberghi zona rossa annuale da 230,00 a 115,00 euro; alberghi zona rossa stagionale da 200,00 a 100,00 euro; alberghi zona verde annuale da 150,00 a 75,00 euro.

– Dimezzato il costo dei permessi speciali per attività commerciali: attività commerciali zona verde e gialla annuali da 160,00 a 80,00 euro; attività commerciali zona verde e gialla stagionali da 110,00 a 55,00 euro.

– Dimezzato il costo dei permessi speciali per artigiani, in base alla classe del veicolo (vedi tabella).

Inoltre verranno effettuati rimborsi su ciascun abbonamento e permesso speciale venduto prima di questa decisione.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Considerato il perdurare della situazione determinata dalla pandemia abbiamo ritenuto opportuno ridurre il costo di varie tipologie di permessi e abbonamenti per la sosta sul territorio comunale, adeguandolo al periodo di attivazione del pagamento e prevedendo rimborsi per ha già acquistato permessi o abbonamenti con durata annuale o stagionale. Abbiamo assunto questo provvedimento in questo momento difficile causato dal coronavirus, per venire incontro e agevolare i cittadini e gli operatori in una situazione economica particolarmente problematica.”