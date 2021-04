Coronavirus a Ravenna: 68 nuovi positivi di cui 50 sintomatici. Purtroppo 3 decessi, una donna di 93 anni e due uomini di 59 e 86

IL PUNTO COVID DEL 15 APRILE IN PROVINCIA DI RAVENNA

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 68 casi: si tratta di 38 maschi e 30 femmine; 18 asintomatici e 50 con sintomi; 67 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Nel dettaglio: 44 da contact tracing; 16 per sintomi; 8 per test volontario. I tamponi eseguiti sono stati 1.484 (4,5 tamponi positivi ogni 100). Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: due uomini di 59 e 86 anni e una donna di 93 anni. Dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna si sono registrati 961 decessi legati al Covid. Sono state comunicate anche 210 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 27.904. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

37 casi a Ravenna

8 Faenza

6 Conselice

5 Lugo

3 Bagnacavallo

3 Russi

2 Massa Lombarda

1 Castel Bolognese

1 Cervia

1 Fusignano

1 Solarolo

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER AL 15 APRILE

Con 25.696 tamponi effettuati nell’ultimo giorno si sono riscontrati 1.150 nuovi casi positivi pari a 4,5 tamponi positivi ogni 100 effettuati. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività. L’età media nei nuovi positivi è di 40,5 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sono 65.266 (+ 1.158 rispetto a )

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 62.490 (+ 289).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 312 (- 5 rispetto a ): 10 a Piacenza (+1), 32 a Parma (+1), 30 a Reggio Emilia (-3), 59 a Modena (-1), 78 a Bologna (-2), 14 a Imola (numero invariato rispetto a ), 40 a Ferrara (invariato), 13 a Ravenna (-1), 8 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (+1) e 23 a Rimini (-1).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.464 (- 126).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 959 in più rispetto a e raggiungono quota 277.120.

I VACCINATI – Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.213.619 dosi di vaccino; sono 363.220 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale su: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

I DECESSI – Purtroppo si registrano 33 nuovi decessi: 4 a Parma (due donne di 79 e 85 anni e due uomini di 75 e 77); 2 nella provincia di Modena (una donna di 83 anni e un uomo di 82 anni); 18 in provincia di Bologna (cinque donne: una di 51, residente a Imola, e le altre rispettivamente di 82, 87, 88 e 99 anni, e tredici uomini di anni: 60, 62, 71, 77, 79, 83, 85, 86, due di 87, 91 e due di 95 anni); 1 nel ferrarese (un uomo di 74 anni); 3 in provincia di Ravenna (una donna di 93 anni e due uomini di 59 e 86 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 78 anni e due uomini di 25 e 57 anni); 1 nel riminese (un uomo di 86 anni). Si segnala inoltre il decesso di una donna di 80 anni diagnosticata dall’Ausl di Modena ma residente nella provincia di Napoli. Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Piacenza. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.515.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: