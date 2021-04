Per la giornata di giovedì 15 aprile, Arpae.it indica nuvole sulla costa e piogge sui rilievi.Prevista nuvolosità variabile sia al mattino che nel pomeriggio sulla costa, mentre sui rilievi cielo molto nuvoloso con piogge deboli, soprattutto in mattinata. In serata miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa. Sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 3° sui rilievi e 4° sulla costa.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 7° sui rilievi e 11° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 25 (sui rilievi) e 11 km/h (sulla costa). Mare poco mosso.