Romagna Faentina. Venerdì 16 aprile incontro su Zoom per discutere di inclusione sociale, divario digitale e partecipazione giovanile

Idee Ricostituenti è una proposta nata dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina per coinvolgere la cittadinanza in una forma di Bilancio Partecipato. L’Arci Prometeo, contattato dalle istituzioni con tante associazioni del territorio per avvicinare i faentini al progetto, ha colto l’occasione organizzando una serie di iniziative online rivolte a tutti i cittadini, non solo ai propri soci, e le realtà del territorio.

Dopo il primo incontro del 2 aprile dedicato a informare sul progetto dell’Unione e al confronto sulle necessità della città nelle tre tematiche proposte dal bando (ovvero inclusione sociale, divario digitale e partecipazione giovanile) il percorso continua con il secondo evento venerdì 16 aprile: alle ore 21:00 su ZOOM, verranno esposte le criticità emerse nel primo incontro e si comincerà a strutturare le prime proposte e idee, ricordando che la candidatura è sempre possibile in forma individuale, anche fuori da questo piccolo progetto.

Per rendere tutto più costruttivo, il prometeo ha creato un gruppo su Facebook, che vuole essere un vero e proprio Hub virtuale in cui trovare informazioni, compagni di progettazione di idee e consigli.

“Sono molto orgogliosa del fatto che il Prometeo abbia scelto di affrontare il progetto Idee Ricostituenti.” Queste le parole di Marianna Pirazzini, volontaria del circolo che, insieme ad altri, si è occupata di costruire questo percorso che “rappresenta un’occasione unica per gli abitanti dell’Unione della Romagna Faentina. È importante che progetti del genere vengano rilanciati dalle associazioni locali che si rivolgono al territorio, in quanto riguardano in primis i suoi cittadini.”

Il Prometeo aspetta quindi tutta la cittadinanza e, inoltre, invita a non dimenticare la scadenza per proporre le proprie idee, il 9 maggio.

Link utili per spiegare il progetto, con link agli eventi: https://docs.google.com/document/d/1fFFRzMpn62YARjR1ALZwYY3bufxefXY8Bx2FNNGqUnQ/edit