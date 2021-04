Conselice e Lavezzola: casi covid al nido, due classi in quarantena

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna fa sapere di aver disposto la chiusura delle sezioni Leprotti del Nido “E. Mazzanti” di Conselice e Luna del Nido di infanzia “E.Landi” di Lavezzola a seguito della comunicazione di casi di positività da Covid19 riscontrati dall’Ausl della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica.

Sono già stati programmati per i prossimi giorni i tamponi per i bimbi interessati e per il personale. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. “Ausl e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione e naturalmente non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne sarà data comunicazione”.