Lugo. In via Cento partita ultima fase dei lavori per posa della rete idrica

Da sabato 17 aprile, salvo imprevisti, inizierà l’ultima fase dei lavori, a cura di Hera, per la posa della nuova rete idrica e i nuovi allacci utenze in via Cento, a Lugo. Questa volta gli interventi interesseranno il tratto di strada tra vicolo Canattieri e via Garibaldi.

Dal 17 aprile, quindi, il tratto di via Cento tra vicolo Canattieri e via Garibaldi sarà chiuso al traffico; inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta fino a fine lavori. La viabilità del resto della via Cento tornerà allo stato originale. I residenti di vicolo Canattieri potranno accedere e uscire dalla via utilizzando via Emaldi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo ai numeri 0545 38444 o 0545 38559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it.