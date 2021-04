Nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, intorno alle 14, in via Argine sinistro Montone (tratto chiuso al traffico automobilistico) s’è registrato un incidente che ha visto coinvolti due sessantenni in sella a bici elettriche. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita ma, sfortunatamente, uno dei due ciclisti ha riportato gravi ferite, battendo il volto sul selciato.

Quest’ultimo è stato trasportato via elimedica all’Ospedale Bufalini di Cesena per i controlli del caso in seguito ad un forte trauma. I soccorsi del 118 sono giunti sul posto anche con due ambulanze e un’auto medica.

Foto 3 di 3





L’altra persona coinvolta nell’incidente è stato portato all’ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.