Su TGEvents Television approfondimento su Cervia – Milano Marittima

La macchina organizzativa di Tgevents è sempre al lavoro. Nuove idee all’orizzonte come ad esempio il restyling totale (curato da Doroti Polito) dei canali social (Facebook ed Instagram) di Tgevents con le “gags animate” di Marco Dottore e Luca Galtieri proiettati in una nuova dimensione.

Sempre più inviati-amici rendono il format originale e dinamico. In questa nuova puntata settimanale, la n.530, il programma parte con “Galt & Doc” animati dalla soave voce di Mario Zucca che ci presentano un futuro sempre più social. Spicca una nuova rubrica… “Sympathy Tourist” curata dal funambolico comico Norberto Midani, riprese post-produzione di Enzo Antinoro. Uno speciale inviato in giro per l’Italia alla ricerca di suggestive località turistiche, scopriamo la meravigliosa Cervia Milano Marittima. I servizi della settimana sono tanti e curiosi: “Chic Shock” con Debora Mancin che ci ricorda sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo con un meraviglioso tour tra tendenze del tempo e nobili sfumature.

“Eppy Nyus” a cura di Gianpiero Perone e Mauro Villata che tra un “Galup” e l’altro ci raccontano solo belle e notizie. “In cucina con Rossella” scopriamo i benefici della zucca in un gustoso piatto dai sapori calabresi, accompagnato dalle bollicine “Giorgi”. Federico Doc che con “Risate di Strada” invita tutti nel fantastico mondo di “Vizio Cucina”. Storie di… “Case da Sogno”, case belle, storiche raccontate da Dario Biato e poi rivisitate in bioedilizia da “Progetti Abitativi Lab” e ben presentati da Daniele Cavallero. “Komicar” comicità in auto surreale con Giulio Bosso, Salvatore Nappo, Fulvio Renzi e Giovanna Gilda Di Raddo.

“Alza il Volume”, libri consigliati dallo scrittore-autore Lorenzo Beccati. “Scootizo” l’intelligenza artificiale si prende gioco di Marco Rinaldi. “Te la do io la Storia”, indovinate il personaggio misterioso della settimana, rubrica condotta in maniera epica da Dario Rigliaco con gli amici della D&Animation di Genova. La chiusura, una cartolina spettacolare di quanto è straordinaria la vita curata da Alessia Nasi.