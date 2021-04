Cervia. I cittadini decidono i programmi della nuova Radio Social Coast

Si svolgerà su Zoom Meeting domenica 18 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 il World Cafè pubblico legato a Cervia On Air, il progetto presentato da Mosaico Coop. con il sostegno della Legge Regionale Emilia-Romagna 15/2018 e del Comune di Cervia dedicato alla creazione di una radio di comunità come strumento di cittadinanza digitale.

Il progetto si sta articolando in tavoli aperti alla cittadinanza e in focus group, da cui sono emersi i contenuti per la nuova web radio di comunità: Radio Social Coast. Ora saranno i cittadini di Cervia a potere proporre dei programmi radiofonici, in un contesto guidato da facilitatori per ottenere proposte condivise. Domenica infatti, i cittadini partecipanti al World Cafè saranno suddivisi in gruppi, all’interno dei quali si affronteranno tematiche differenti da cui prendere spunto per una nuova programmazione radiofonica, le tematiche saranno musica, sport, cittadinanza attiva, storia. E’ ancora aperto il sondaggio pubblico per votare il logo di Radio Social Coast, reperibile sui social network di Cervia On Air o rispondendo ad un semplice questionario online al link: http://tiny.cc/VOTA-LOGO_RSC_Cervia .

Sarà possibile votare fino a martedì 20 aprile alle 17.00. Il risultato sarà poi discusso in un Tavolo di negoziazione martedì 27 aprile alle ore 17.00 in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting.

Chi volesse iscriversi al World Cafè su Zoom Meeting o partecipare ai prossimi tavoli di negoziazione può contattare Informagiovani Cervia o scrivere alla pagina Cervia On Air. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo staff al 3382196514 (Lun-Ven 15.00-18.00).