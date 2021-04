Ravenna. In via Baiona urto tra motrice di un camion e treno merci

Nella tarda mattinata del 17 aprile, in via Baiona a Ravenna, nella zona industriale, la motrice di un camion si è toccata con un convoglio ferroviario. Il camion ha attraversato i binari nel momento in cui stava sopraggiungendo il treno merci.

Fortunatamente per le parti coinvolte non risultano feriti o danni ingenti, ma l’episodio non è certo all’ordine del giorno.

Nel punto dove si è verificato l’incidente il traffico non è regolato da sbarre ma vengono fornite solitamente segnalazioni ai convogli ferroviari. Lo scontro tra i due mezzi ha causato problemi alla regolare circolazione, costringendo la Polizia locale ad intervenire per regolare momenatneamente il traffico oltre che per ricostruire le cause che hanno portato all’incidente.