Sky sport in città per le riprese di “Icarus”: la puntata su Ravenna sarà trasmessa il 10 maggio

L’assessore allo sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, ha accompagnato ieri mattina con un giro in bicicletta in città una troupe di Sky sport per le riprese della trasmissione Icarus, condotta da Patrick Martini, esperto di ciclismo e ciclista, che dedicherà a Ravenna la puntata del 10 maggio con più repliche nel corso della settimana.

“Le riprese – spiega Fagnani -, realizzate con telecamera a spalla, hanno previsto tappe in bicicletta lungo i luoghi danteschi e nel centro storico. E’ stata un’esperienza entusiasmante sia perché dedicata alle celebrazioni dantesche nel segno dell’auspicato binomio sport e cultura, sia perché ho avuto modo di illustrare quello che stiamo facendo per la mobilità sostenibile attraverso il servizio di bike sharing”.

“Ringrazio Patrick Martini per la competenza, la professionalità e la passione e Sky sport per la preziosa attenzione che sta rivolgendo a Dante e alla nostra città – chiude Fagnani -. Le riprese hanno interessato, tra gli altri, piazza Del Popolo, il teatro Alighieri, la Tomba di Dante, la Basilica di San Francesco e i luoghi dello sport, dall’Ippodromo alla Darsena, con una tappa alla stazione di velo spot del piazzale Aldo Moro. Infine siamo andati al Mercato Coperto per la preparazione e un assaggio da asporto dei “cappelletti per Dante”, la ricetta ispirata al Sommo Poeta”.