Casi di covid in tre scuole della Bassa Romagna: classi in quarantena

Sono diversi i casi di covid riscontrati in varie scuole della Bassa Romagna tra ieri e oggi: il primo ha darne notizia, ieri sera, è stato il Sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani: “ho appena saputo di un caso che riguarda uno studente, che costringerà alla quarantena una classe delle scuole medie. Il calvario dei nostri studenti non ha fine” ha segnalato il primo cittadino.

Sempre ieri sera, il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha fatto sapere che è stato rilevato “un caso di positività in un alunno della scuola primaria Rodari con conseguente quarantena della relativa classe. Seguirà convocazione da parte dell’ausl per i necessari tamponi”.

È di poco fa invece la notizia giunta dal sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, che fa sapere che “È stata disposta la chiusura della sezione Girasoli del Nido comunale “Il Cucciolo”, a seguito della comunicazione di un caso di positività da Covid19 riscontrato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna. Sono già stati programmati per i prossimi giorni i tamponi per i bimbi e per il personale interessati. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi”. “Non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne sarà data comunicazione” rassicura Piovaccari.