Caso di covid in una scuola materna di Cotignola: classe in quarantena

Ancora casi di coronavirus a scuola. Il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, comunica che è stata disposta la chiusura della sezione Bruchi della scuola dell’infanzia “Il Cantastorie”, a seguito della comunicazione di un caso di positività da Covid19 riscontrato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna.

“Sono già stati programmati per i prossimi giorni i tamponi per i bimbi e per il personale interessati – spiega il sindaco -. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. Non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne daremo comunicazione”.