Classe. Polizia di Ravenna salva anziano 90enne allontanatosi da casa nel cuore della notte

Gli agenti della Polizia di Ravenna sono intervenuti a Classe dal momento che un anziano, svegliatosi nel cuore della notte (tra domenica 18 e lunedì 19 aprile), si è allontanato da casa eludendo la vigilanza dei familiari. I poliziotti hanno accertato che, nonostante la temperatura notturna prossima allo zero, l’uomo era uscito di casa indossando solamente il pigiama. Gli agenti intervenuti, verificate le circostanze dell’allontanamento dell’anziano, hanno fatto convergere sul posto un secondo equipaggio, avviando una minuziosa perlustrazione di tutto l’abitato di Classe, che si è conclusa negativamente.

I poliziotti hanno così deciso di avventurarsi all’interno dei vasti campi che circondano la zona, effettuando un vero e proprio rastrellamento dell’area rurale, coltivata a grano con piante già alte una trentina di centimetri, che non avrebbero permesso la visuale di un eventuale corpo disteso a terra se non a distanza ravvicinata.

In un fondo agricolo, sito fra l’abitato di Classe e la via Classicana, che presenta un sentiero con erba calpestata di fresco a circa 200 metri dalla strada, gli agenti hanno visto la sagoma dell’uomo riversa a terra in un avvallamento e nascosta dalla vegetazione.

Il corpo dell’uomo, con indosso solamente il pigiama, è stato ritrovato riverso sul fianco destro ricoperto di fango e completamente bagnato a causa della copiosa umidità; Appurato che l’uomo era ancora in vita in quanto si percepiva un debole respiro e si sentiva il battito cardiaco, i poliziotti lo hanno coperto con le giacche dell’uniforme nel tentativo di riscaldarlo, frizionandolo sulla schiena e sulle gambe, parlandogli continuamente per mantenerlo vigile, in attesa del soccorso sanitario. Sul posto è intervenuto personale medico del 118 che, constatato il grave stato di ipotermia dell’anziano con una temperatura corporea di 34 gradi che non gli avrebbe consentito di resistere a lungo in quelle condizioni, lo ha trasportato al locale Pronto Soccorso per le cure del caso.