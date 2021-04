Lorenzo Frisenda eletto presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa

Si è tenuta il 15 aprile l’assemblea di rinnovo cariche del Lions Club Ravenna Romagna Padusa, durante la quale è stato eletto Lorenzo Frisenda presidente per l’anno sociale 2021/2022. Questo il nuovo Consiglio Direttivo che entrerà in carica a partire dal primo luglio 2021: Presidente: Lorenzo Frisenda; Past Presidente: Sergio Minghetti; I Vice Presidente: Daniela Zattoni; II Vice Presidente: Riccardo Severi; Segretario: Andrea Bandini; Tesoriere: Carlo Simoncelli; Cerimoniere: Alfonso Spagnuolo; Consiglieri: Luca Agostini, Andrea Barbera, Enrico Ercolani, Pirazzini Corrado, Rebucci Alberto, Ronchi Andrea, Sansavini Stefano e Serafini Carlo; GMT: Susanna Falzoni; GLT: Cinzia Ghirardelli; GST: Marco Napoli; Amministratore di Club: Andrea Meneghini. Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha sede presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri via Corrado Ricci 22 a Ravenna.

Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa, sabato 17 aprile scorso, ha effettuato una donazione di 2.000 euro all’Associazione “Il Sorriso di Giada” per contribuire all’acquisto di una piscina per le terapie della piccola Giada. Questa donazione è collegata, inoltre, al service, effettuato nel periodo pasquale, consistente nell’acquisto di 58 uova di pasqua dell’Associazione Il Sorriso di Giada e offerte, in parte, al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ravenna. “Ci rendiamo conto che quello che facciamo sia solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo” (cit. Madre Teresa di Calcutta)… noi vogliamo essere una goccia.