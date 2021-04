Supera quota 750 firme la petizione sul sottopasso di via Canale Molinetto. A giorni la presentazione in Comune

Va a gonfie vele la raccolta di firme sotto la petizione che il Comitato sottopasso Cesarea ha lanciato – in unità d’intenti con il comitato Poggi-Antica Milizia – per discutere i termini e le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione del sottopasso di via Canale Molinetto.

Domani, come conferma la presidente, Elisabetta Forlivesi, si terrà una riunione congiunta tra i referenti dei due comitati per contarle e accordarsi per la presentazione in Comune, ma secondo i primi conteggi grossolani, sono state superate le 750 firme.

“C’è stata una grossissima adesione – commenta Forlivesi -, le persone che abitano e lavorano in questa zona sono molto preoccupate e anche indispettite dal fatto di non venire in alcun modo considerate nei fatti dall’amministrazione comunale”.

L’assessore Roberto Fagnani, che ad inizio aprile si era detto disponibile a interloquire con il comitato sulla faccenda, pare non abbia ancora finalizzato alcun contatto: “Io non sono stata contattata da nessuno – afferma Forlivesi -, e come me, nemmeno il presidente del comitato Poggi. La situazione è stazionaria e le nostre richieste non sono ancora state ascoltate. Andremo con ogni probabilità a depositare la petizione in comune la prossima settimana, ma continueremo nel frattempo a raccogliere firme”.

“Ci siamo accorti – aggiunge – che il problema sta a cuore anche a cittadini di altre zone di Ravenna che, non sapendo come verrà riorganizzato il traffico, sono preoccupati. Ribadiamo il concetto: non siamo contrari alla costruzione del sottopasso, vorremmo solo discutere di come verrà riorganizzata l’area durante e dopo la fine dei lavori, anche per capire cosa accadrà alle nostre attività economiche”.

Nel frattempo, Forlivesi conferma il tentativo di “esodo” portato avanti da diversi commercianti che hanno nella zona le loro attività e temono di uscire danneggiati dalle modifiche al traffico: “Molti negozianti, soprattutto quelli a cavallo tra via Rubicone e via Aniene stanno cercando locali per andarsene”.