Brutto scontro fra due auto a Longana, sfiorato il frontale: feriti i conducenti

Intorno alle 13,30 di oggi, martedì 20 aprile, nei pressi della Pieve di Longana, su via Ravegnana due auto si sono scontrate: dalle prime informazioni, pare che una prima auto che viaggiava in direzione Forlì-Ravenna sia uscita di strada a destra sbattendo contro il cordolo e, nel tentare di richiamare l’auto, abbia poi invaso la corsia di sinistra sulla quale sopraggiungeva nel verso opposto un’altra auto, con la quale per fortuna non ha impattato frontalmente ma solo con lo sportello posteriore destro.

Nell’impatto sono rimasti feriti i guidatori delle rispettive auto, subito soccorsi dai sanitari del 118 e portati al Bufalini di Cesena entrambi con codici di media gravità. Vari i disagi per la circolazione.