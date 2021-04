Trasporti Emilia Romagna. I sindacati: “sicurezza elemento essenziale del lavoro e di lavoratori: non possiamo più attendere”

Sono anni che come Organizzazioni Sindacali Fit-Cisl, UilTrasporti, UGL Ferrovie, SLM-FastConfsal e Orsa Ferrovie, denunciamo le insufficienti condizioni di sicurezza per i lavoratori del Gruppo Fs e degli appalti, ma fino ad ora non sono state messe in atto azioni concrete e risolutive.

I sindacati chiedono più controlli sui treni, nelle stazioni, e che la Polizia Ferroviaria venga coadiuvata da forze dell’ordine ove insufficienti. “Adesso basta, è il momento che lavoratori e viaggiatori possano tornare ad avere la sicurezza di cui hanno diritto!!!!

“Nelle ultime settimane si sono verificati episodi di aggressione al personale viaggiante a bordo treno – denunciano i sindacati -. I presidi di Polizia Ferroviaria non ci sono in tutte le stazioni e ove presenti, risultano in numero inadeguato a garantire controlli durante tutto l’arco della giornata”.

“A causa della pandemia e della crisi economica, le stazioni e i convogli ferroviari sono sempre meno frequentati e spesso diventano luoghi di degrado in cui si verificano episodi come furti, aggressioni, spaccio. Il personale ferroviario a terra e a bordo, si ritrova da solo in orario serale o notturno e deve convivere con la paura di essere aggredito; gli stessi viaggiatori percepiscono un senso di insicurezza profondo e hanno il diritto di poter viaggiare e sostare nelle stazioni in sicurezza!” concludono i sindacati.