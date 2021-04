Trovati 6 chili di marijuana e mezzo chilo di hashish: due pusher in arresto a Fusignano

I Carabinieri hanno arrestato a Fusignano due uomini di origini magrebine, un 34enne ed un 32enne, già conosciuti alle Forze dell’Ordine, e denunciato in stato di libertà una donna italiana di 50 anni, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente e materiale vario per il confezionamento della droga.

In particolare, i due uomini sono stati osservati per alcuni giorni dai militari ,dopo aver destato sospetti per i loro movimenti in zona – nonostante le restrizioni imposte dai DPCM in atto per la situazione sanitaria da Covid-19 – fin quando, sottoposti a controllo in tarda serata, sono stati trovati con addosso alcune dosi di droga.

La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione della donna in provincia di Bologna, individuata a seguito delle frequentazioni dei due, ha permesso di rinvenire circa 6 chili di marijuana e mezzo chilo di hashish, oltre a un bilancino e materiale idoneo per il confezionamento in dosi della sostanza.

I due uomini arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati portati nel carcere felsineo. L’arresto è stato convalidato ed ai due sono state applicate misure cautelari. La posizione della donna, ritenuta meno grave, sarà vagliata in altro procedimento penale.