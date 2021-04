Incontro su “zoombombing” contro le azioni di disturbo organizzate sul web, questa sera alle 20.30

Zoombombing sul WEB : è quello che è accaduto il 14 aprile durante l’incontro on line organizzato per ricordare Zaccagnini. Fatto non isolato ma successo anche alla Pastorale giovanile della Diocesi di Ravenna, all’ANPI e a tanti altri.

L’ex senatore e deputato Aldo Preda che da anni cura a Ravenna la memoria di Benigno Zaccagnini ha quindi deciso di organizzare un nuovo incontro per affrontare il tema del “Zoombombing”.

Questa sera, 21 aprile, alle 20.30 su ZOOM appuntamento con il Sen. Stefano Collina, con il giornalista Beppe Sangiorgi, con don Alberto Brunelli, con Michelangelo Bucci, con Bertrand Desboves (esperto francese di cyber security). Mercoledì 28 sarà riproposto l’incontro per ricordare Benigno Zaccagnini.

Le istruzioni per collegarsi verranno inviate mercoledì, poco prima della riunione, ma solo a coloro che hanno l’indirizzo di posta elettronica già noto agli organizzatori.