Coronavirus a Ravenna: 76 nuovi positivi con 1.900 tamponi, 4 ricoveri, 83 guariti e 3 decessi

IL PUNTO COVID DEL 21 APRILE IN PROVINCIA DI RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 76 casi: si tratta di 44 maschi e 32 femmine; 21 asintomatici e 55 con sintomi; 72 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati. Nel dettaglio: 44 da contact tracing; 30 per sintomi; 1 per test volontario; 1 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.900 (4 tamponi positivi ogni 100). la Regione ha comunicato 3 decessi: due uomini di 69 e 85 anni e una donna di 90 anni. Dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna si sono registrati 980 decessi legati al Covid. Sono state comunicate anche 83 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 28.489. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi :

37 casi a Ravenna

11 Lugo

6 Faenza

5 Alfonsine

4 Bagnacavallo

2 Cervia

2 Cotignola

2 Riolo Terme

2 fuori provincia

1 Castel Bolognese

1 Conselice

1 Fusignano

1 Massa Lombarda

1 Solarolo

IL REPORT REGIONALE DELLA SETTIMANA 12 – 18 APRILE – LE PRINCIPALI TABELLE

I dati relativi alla settimana dal 12 al 18 aprile (si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo) parlano di 2.201 positività su un totale di 32.126 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 6,9 per cento, evidenziando, anche in questa settimana, una diminuzione del trend dei nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 19 aprile, si registra la quota di 416 ricoveri, con una diminuzione di 144 ricoverati rispetto alla settimana precedente, pur rimanendo l’azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid. anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali.

“Anche questa settimana – commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna – si registra una diminuzione dei nuovi casi, anche se più lenta rispetto alle settimane precedenti e non uniforme su tutti i territori. Ciò sta ancora una volta a significare che il virus continua a circolare e che non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia. Prosegue la campagna vaccinale che sta mostrando con segnali evidenti tutta la sua efficacia, soprattutto per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione. Speriamo di poter procedere più celermente già dal prossimo mese, confidando nell’arrivo di un maggio numero di vaccini. Ma l’invito a tutti è di proseguire al rispetto di tutte le misure di sicurezza per non disperdere i risultati fin qui ottenuti, grazie alle misure restrittive fin qui introdotte”.

IL REPORT SETTIMANALE COMPLETO Report 12-18 aprile

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER AL 21 APRILE

Con oltre 27.000 tamponi effettuati nell’ultimo giorno si sono riscontrati 760 nuovi casi positivi pari a 2,8 tamponi positivi ogni 100 effettuati. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 360.694 casi di positività. L’età media nei nuovi positivi è di 41,2 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sono 58.533 (- 2.423 rispetto a )

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 56.130 (- 2.364).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 287 (- 4 rispetto a ): 11 a Piacenza (-1 rispetto a ), 32 a Parma (+2), 31 a Reggio Emilia (+3), 44 a Modena (-4), 76 a Bologna (-6), 12 a Imola (+1), 37 a Ferrara (+2), 12 a Ravenna (+2), 6 a Forlì (-1), 4 a Cesena (invariato) e 22 a Rimini (-2).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.116 (- 55).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 3.160 in più rispetto a e raggiungono quota 289.471.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente oltre 1.361.000 dosi; oltre 412.000 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale su: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

I DECESSI -Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 79 anni), 3 a Parma (2 donne, di 88 e 93 anni, e un uomo di 91), 2 a Reggio Emilia (entrambi uomini, di 72 e 79 anni), 3 a Modena (tutti uomini, rispettivamente di 78, 80 e 84 anni), 3 a Bologna (un uomo di 52 anni e 2 donne, di 52 e 82 anni, quest’ultima deceduta a Imola), 2 a Ferrara (entrambi uomini, di 57 e 92 anni), 3 nel ravennate (una donna di 90 anni e 2 uomini, di 69 e 85 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (entrambi uomini, di 78 e 84 anni), 4 nel riminese (un uomo di 70 anni e 3 donne, rispettivamente di 82, 85 e 91 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.690.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: