Sono circa una trentina i frequentatori del Parco Teodorico a Ravenna che si sono mossi in difesa delle nutrie e che da tempo lottano affinchè non vengano uccise, ma sterilizzate o trasferite. “E’ una piccola famiglia di nutrie, formata dai due genitori e da 7 cuccioli (alcuni albini), diventata ormai la mascotte del parco” dichiarano.

“Già in passato abbiamo contattato gli uffici comunali per comunicare la nostra disponibilità a sterilizzare, a nostre spese, le nutrie del parco, ma non abbiamo avuto alcuna risposta dal comune – spiega la portavoce del gruppo Bjanku Rozete -. Riteniamo che questa nostra libera iniziativa, sostenuta anche dalla associazione LAV di Bologna, meriti di essere ascoltata e non ignorata da parte dell’amministrazione comunale.

“Oramai tanti frequentatori del parco si sono affezionati, gli animali sono quasi addomesticati, e sono amati dai bambini. Non capiamo il perchè di questo accanimento” prosegue la portavoce del gruppo, spiegando che “la L. 157/1992 all’art. 2 comma 2, in combinato disposto con l’art. 19 comma 2, prevede anche per la nutria l’utilizzo prioritario di metodi ecologici (sterilizzazione), di fatto applicabili al caso del parco Teodorico. La preferenza alla sterilizzazione può considerarsi già acquisita dal diffuso sapere scientifico, tanto più già reso esecutivo in molte realtà territoriali ove sia sorto un gruppo di volontari. Inoltre, sempre il sapere scientifico spinge con favore la realizzazione della sterilizzazione, in quanto con l’abbattimento, le capacità riproduttive del Myocastor coypus aumentano esponenzialmente, e di conseguenza la soppressione non si appresta ad essere un modo efficace ed efficiente di contenimento”. Il gruppo di cittadini “pro nutrie” ritiene infatti che la sterilizzazione eviterebbe l’aumento del numero degli esemplari nei prossimi anni, poichè la famiglia già insediata impedirebbe l’arrivo di altre nutrie, difendendo il proprio territorio.

“Speriamo che l’amministrazione comunale ci risponda e tenga in considerazione la nostra proposta di sterilizzarle, ripeto “a costo zero” per le tasche dello Stato. Speriamo davvero di salvarle” conclude.