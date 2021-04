A14 Dir. Svincolo di Fornace Zarattini chiuso dalle 15 alle 17 del 25 aprile per il passaggio del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”

Per consentire il passaggio della prima edizione del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, in occasione del 700° anniversario dalla morte del sommo poeta, sarà necessario chiudere completamente, sulla Diramazione per Ravenna, lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, domenica 25 aprile dalle 15:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del Giro.

Autostrade in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Quadrifoglio di allacciamento con la SS16 Adriatica o lo svincolo di Bagnacavallo.