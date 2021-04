Decreto Riaperture: in zona gialla, dal 26 aprile riapre quasi tutto, i bagni ripartono il 15 maggio, il 1° giugno le palestre, resta coprifuoco alle 22

Il governo Draghi ha approvato ieri 21 aprile il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile e che resterà in vigore fino al 31 luglio (a questa data è stato prorogato lo stato di emergenza per la pandemia). Dopo una forte discussione, il governo ha deciso di mantenere il coprifuoco alle 22, fino a nuova decisione. È stato precisato che le misure saranno riesaminate in base all’andamento della curva epidemiologica e dunque è possibile che anche questo limite orario venga rivisto già alla fine di maggio. IL DECRETO RIAPERTURE DecretoRiaperture_21-04-2021

Dal 26 aprile sono possibili spostamenti liberi tra le regioni che si trovano in fascia gialla. Per muoversi tra regioni arancioni o rosse per motivi di lavoro, salute e urgenza basterà l’autocertificazione. Per spostarsi tra regioni arancioni o rosse per turismo, invece, sarà necessaria la certificazione verde per guariti, vaccinati, o persone negative al tampone. Il pass verde per i vaccinati vale sei mesi ed è rilasciato dalla struttura sanitaria. Anche il pass verde per chi è guarito dal Covid-19 vale sei mesi: è rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Per chi ha effettuato il tampone antigenico o molecolare, che vale 48 ore, il pass verde è rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate e dalle farmacie.

Dal 26 aprile in zona gialla riaprono i ristoranti e i bar a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Dal primo giugno — ma soltanto in zona gialla — i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18 (si potrà stare soltanto seduti al tavolo). In zona arancione e rossa, invece, bar e ristoranti sono chiusi. Rimane consentito l’asporto di cibo e bevande fino alle 18 dai bar e fino alle 22 da enoteche, vinerie e ristoranti. È sempre possibile la consegna a domicilio di cibo e bevande.

Dal 1° maggio al 15 giugno chi vive in zona gialla può andare a trovare amici oppure parenti nella regione una sola volta al giorno: ci si può muovere in quattro persone, oltre ai minori. Nello stesso periodo la visita in quattro persone, sempre oltre ai minori, a parenti e amici è consentita anche in zona arancione, ma rimanendo all’interno del proprio comune di residenza. In zona rossa, invece, sono del tutto vietate le visite a parenti e amici. È inoltre sempre consentito andare nelle seconde case ma può spostarsi soltanto il nucleo familiare e la casa non deve essere abitata da altre persone. Il titolare deve dimostrare di aver affittato o acquistato l’abitazione prima del 14 gennaio 2021. Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%.