Omicidio di Castiglione di Cervia: pena ridotta per Madalin Palade Constantin

Come riportano alcuni articoli de Il resto del Carlino e Corriere Romagna in edicola oggi, la Corte d’Assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna – ma riducendola da 23 a 21 anni, due in meno rispetto alla sentenza in primo grado – di Madalin Palade Constantin, il 22enne a processo per l’omicidio del 43enne pizzaiolo Rocco Desiante – brutalmente assassinato nell’ottobre del 2018 nel suo appartamento a Castiglione di Cervia.

La corte ha anche confermato il risarcimento alla famiglia di Desiante, costituitasi parte civile, fissando provvisionali di 15mila euro a ciascuno dei quattro fratelli e 50mila euro alla madre.