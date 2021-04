Ravenna. “Il Giro di Romagna per Dante Alighieri”. Modifiche alla viabilità per la gara ciclistica il 24 e 25 aprile

In occasione della prima edizione della gara ciclistica “Il Giro di Romagna per Dante Alighieri”, che si svolgerà a Ravenna domenica 25 aprile, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità attraverso un’ordinanza. L’evento sportivo, in programma dal 22 al 25 aprile, è dedicato al Sommo Poeta e la tappa del 25 aprile prenderà il via e si concluderà a Ravenna, con partenza dai giardini pubblici e arrivo in via di Roma di fronte al Mar. In questi giorni è stata posta apposita segnaletica di avviso dei provvedimenti.

Domenica 25 aprile è in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli:

dalle 6 alle 22 in: via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Alberoni e via Cesarea), viale S. Baldini, via G. Alberoni (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via di Roma), via Padre Genocchi, via San Pier Damiano e via Cesarea (nel tratto compreso fra via Monfalcone e viale S. Baldini);

dalle 12 alle 17:30 circa in: via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Alberoni e via Sant’Alberto), via Sant’Alberto (nel tratto compreso fra via di Roma e circonvallazione San Gaetanino) e circonvallazione San Gaetanino;

dalle 12 alle 13:30 circa in: viale C. Farini (nel tratto compreso fra via Di Roma e piazza G. Mameli), piazza G. Mameli, via Rocca Brancaleone, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Sant’Alberto (nel tratto compreso fra circonvallazione alla Rotonda dei Goti e via Antica Popilia), via Antica Popilia, via Teodora, rotonda Svezia, via Bisanzio e via Sant’Alberto (nel tratto compreso fra rotonda Svezia e la SS. 309 Romea Dir);

dalle 14 alle 17:30 circa in: via Maggiore, via Faentina e via S. Cavina (carreggiata ovest nel tratto compreso fra rotonda Svizzera e rotonda Buck Pearl).

Sabato 24 e domenica 25 aprile è in vigore il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli:

dalle 20 del 24 aprile alle 22 del 25 aprile in: via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Alberoni e via Cesarea), viale S. Baldini, via G. Alberoni (nel tratto compreso fra viale S. Baldini e via di Roma), via Padre Genocchi e via San Pier Damiano;

dalle 7 alle 14 del 25 aprile in: viale C. L. Farini (nel tratto compreso fra via di Roma e piazza G. Mameli), piazza G. Mameli (corsia lato est), via Rocca Brancaleone;

dalle 7 alle 18 del 25 aprile in: via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Carducci e viale C. L. Farini);

dalle 9 alle 17 del 25 aprile in: via Faentina (nel tratto compreso fra via P. Pavirani e rotonda Spagna).

Domenica 25 aprile è in vigore il divieto di fermata per tutti i veicoli:

dalle 9 alle 17 in: via di Roma (nel tratto compreso fra via Sant’Alberto e viale C. L. Farini), via Sant’Alberto (nel tratto compreso fra via di Roma e circonvallazione San Gaetanino), circonvallazione San Gaetanino, via Maggiore e via Faentina (nel tratto compreso fra via Maggiore e via P. Pavirani);

dalle 7 alle 14 in: via Sant’Alberto (nel tratto compreso fra circonvallazione San Gaetanino e via F. Turati).